  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kansere şifa olacak tesis kuruluyor

Kansere şifa olacak tesis kuruluyor

Kansere şifa olacak tesis kuruluyor
Giriş Tarihi: 21.10.2020

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ettiklerini söyledi. Varank, sosyal medya hesabından "Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yapılacak tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün en büyük bütçeli projesi olacak. Tesiste kullanılacak TR 19 model proton hızlandırıcı montajının ardından 2021'de radyoaktif ilaç üretimine geçilecek. Tesiste, Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

KANSER tedavisinde kullanılacak ilaçların üretileceği tesisin kurulması için Gaziantep Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği yaptı. 47 milyon liralık tesis, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulacak. Kanadalı bir firma, TR 19 model cihaz üretimine başlarken tesis, 2021'de hizmete girecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kansere şifa olacak tesis kuruluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA