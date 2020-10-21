Kansere şifa olacak tesis kuruluyor

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ettiklerini söyledi. Varank, sosyal medya hesabından "Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi'nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yapılacak tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün en büyük bütçeli projesi olacak. Tesiste kullanılacak TR 19 model proton hızlandırıcı montajının ardından 2021'de radyoaktif ilaç üretimine geçilecek. Tesiste, Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.



KANSER tedavisinde kullanılacak ilaçların üretileceği tesisin kurulması için Gaziantep Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği yaptı. 47 milyon liralık tesis, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulacak. Kanadalı bir firma, TR 19 model cihaz üretimine başlarken tesis, 2021'de hizmete girecek.