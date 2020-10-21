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Haberler Ekonomi Madencilik sektöründe bürokrasi sona eriyor

Madencilik sektöründe bürokrasi sona eriyor

Madencilik sektöründe bürokrasi sona eriyor
Giriş Tarihi: 21.10.2020

2019 yılı başlarında kullanıma açılan ve pandemi öncesinde 2020 ocak itibarıyla da tüm modülleriyle devreye alınan e-maden platformu sayesinde yatırımcılar Kovid-19 salgınından etkilenmeden tüm işlemlerini internet üzerinden artık tek tıkla yapabiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulama sayesinde yatırımcıların yer ve zamandan bağımsız olarak e-Devlet üzerinden önceden 5 gün süren işlemlerini şimdi sadece 1 saat içerisinde tamamlayabildiklerine belirtti. Zamandan ve kırtasiye masrafından da ciddi bir tasarruf sağlandığını anlatan Bakan Dönmez, "e-Maden sayesinde madencilik işlemlerinde arzu ettiğimiz hız ve etkinliği yakaladık. Bugüne kadar e-maden üzerinden toplam 4 milyon adet e-sevk fişi, 3 bin 500 adet maden ruhsatı ve bin 800 adet işletme izni düzenlendi" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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