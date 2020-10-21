THY ile en güvenli seyahat

KONTROLLÜ BAGAJ ALIMI

BAGAJ alımlarında fiziksel teması azaltmak amacıyla ilgili süreçlerimizde düzenlemeler sağlanmıştır.



DEZENFEKTAN

TÜM uçak lavabolarında el dezenfektanı bulunmaktadır.



İNİŞ İŞLEMİ

UÇAKTAN inişleriniz körükler aracılığıyla yapılacaktır. İstisnai durumlarda kullanılacak olan apron otobüslerinde de sosyal mesafe düzenlemesi sağlanmıştır.



KİŞİSEL MASKE VE HİJYEN MALZEMESİ

KİŞİSEL sağlık tedbirleri kapsamında evinizden çıktığınız andan itibaren maske takmanızı öneriyoruz. Maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi zorunluluğundan dolayı seyahat sürelerini göz önüne alarak yeterli miktarda yedek maske ve hijyenik mendil bulundurmanız gerekmektedir.



KABİN İÇİNE ALINACAK EŞYALAR

BULAŞMA riskini azaltmak amacıyla dizüstü bilgisayar çantası, puset, el çantası, fotoğraf makinesi vb. kişisel eşyalarınızdan sadece biri kabin içine kabul edilecektir. Kabinde taşınabilecek eşyaların ölçüleri 40x30x15 cm ve 4 kiloyu geçmemelidir.



DETAYLI TEMİZLİK

TÜM temas noktalarınızı kapsayacak şekilde uçaklarımızdaki masalar, koltuk kolçakları kemerler, ekranlar, kumandalar, baş üstü dolapları, hava çıkışları, okuma lambaları, yan paneller, pençelereler, lavabolar, bölmeler, dergi rafları, dekoratif paneller, her uçuş sonrası özel ekipler tarafından detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir.



ONLINE CHECK-IN

HAVALİMANINDAKi temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama ve web sitemiz üzerinden online olarak yapmanızı öneriyoruz.



CHECK-IN SÜRESİ

CHECKIN işlemlerinin iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini



TEMASSIZ UÇAĞA BİNİŞ

UÇAĞA biniş sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Küçük gruplar halinde kontrol noktasına alınacak ve tüm uçağa biniş kontrolleriniz de temassız bir şekilde gerçekleştirilecektir.



HAVALİMANI GELİŞ

HAVALİMANLARINDA alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı uçuşlardan en az 3 saat önce terminale gelmeniz önerilmektedir.



İKRAM

YÜKSEK hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan ikramlarımızda, uçuş süresine göre farklılaşan konseptlerle paketli ve tek kullanımlık ürünler sunulmak üzere yeni standartlar belirlenmiştir. Uçuş süresi 2 saatin altında olan uçuşlarımızda temasın azaltılması adına ikram olarak sadece paketli su servis



KULAKLIK HİZMETİ

TÜM dış hat seferlerimizde tek kullanımlık kulaklıkların servis edilmesi planlanmaktadır. İstediğiniz takdirde kendi kulaklıklarınızı da beraberinizde getirebilir, yolculuk esnasında kullanabilirsiniz.



HİJYEN SETİ

SİZLERE içerisinde maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan bir "hijyen seti" verilecektir. (Kısa hatlardaki setler maske ve antiseptik mendil, orta ve uzun hatlardaki zetler ise ilave olarak el dezenfektanı içermektedir"