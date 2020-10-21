Turkcell’den 16 milyar liralık yatırım planı

TURKCELL Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize 50 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bunun yarısından fazlasını son 5 senede gerçekleştirdik. Önümüzdeki 3 senede de 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi. "Türkiye'nin lider dijital operatörü olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza hız verdik. Uzaktan çalışma sürecine dünyaya örnek olacak bir hız ve verimlilikle adapte olduk" ifadelerini kullanan Öztürk, şöyle devam etti: "Teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya ve şartlar ne olursa olsun müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz."