Yerli otomobile yerli batarya

Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yapılacağı ifade edildi.

ÖNEMLİ BİR OYUNCU

İMZA töreninin ardından TOGG ve Farasis'ten yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı başında ortak girişim şirketinin hukuken kurulmasının hedeflendiği bildirildi. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG'un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir." diye konuştu.TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise günümüzde elektrikli araçlar için en önemli ve temel teknolojilerden biri olarak görülen Li-Ion batarya teknolojisinin Farasis gibi önemli bir oyuncu ile ülkemize gelmesinin oldukça önemli olduğunu söyledi.



TOGG ÖNCÜ BİR GİRİŞİM

TÖREN çevrimiçi katılan Farasis kurucu ortağı ve CEO'su Dr. Yu Wang, Türkiye'nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bilişim Vadisi'ndeki imza törenine bizzat katılan Farasis Avrupa Organizasyonu Yöneticisi Sebastian Wolf ise, "Bölgedeki ilk elektrikli araç bataryası üretim şirketini kurmak için TOGG ile ortak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.