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Haberler Ekonomi Demir yolu taşımacılığı özel şirketlere açılacak

Demir yolu taşımacılığı özel şirketlere açılacak

Demir yolu taşımacılığı özel şirketlere açılacak
Giriş Tarihi: 22.10.2020

TÜRK Demiryolu Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Demiryolları Reformu" başlıklı panelde konuşan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yolcu taşımacılığı, 2021 itibarıyla özel şirketlerin de katılımına açılarak yolcu taşımacılığında da serbestleşme tamamlanmış olacak." dedi.

REFORMLAR KAÇINILMAZ
Altyapı yatırımlarına ek olarak, yük ve yolcu taşımacılığında demir yolunun payının artırılması için sektördeki aktörlerin etkinleşmesini sağlayan reformların gerçekleştirilmesinin ülke için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Uygun, bu kapsamda TCDD'de yapılan reformları anlattı. Uygun, "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yolcu taşımacılığı, 2021 itibarıyla özel şirketlerin de katılımına açılarak yolcu taşımacılığında da serbestleşme tamamlanmış olacak." dedi.

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