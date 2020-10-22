Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 81,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 0,1 azaldı. Eylül ayında 82 olan endeks değeri ekimde 81,9'a geriledi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2020
Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 3,3 azalarak 69,4 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,6 artarak 79,5'e çıktı.
Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 2,3 düştü ve 81,4 oldu.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 3,9 artarak 97,4'e çıktı.
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