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Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen araştırma sonucu 2020 Ekim Tüketici Güven Endeksi rakamları belli oldu. Bunla göre tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 oldu.