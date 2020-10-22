  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

Ekim ayı rakamları açıklandı

ve işbirliği ile yürütülen araştırma sonucu 2020 Ekim rakamları belli oldu. Bunla göre tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 oldu.

Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

AA

22.10.2020, 10:55

Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 81,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 0,1 azaldı. Eylül ayında 82 olan endeks değeri ekimde 81,9'a geriledi.


Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2020

Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 3,3 azalarak 69,4 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,6 artarak 79,5'e çıktı.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 2,3 düştü ve 81,4 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 3,9 artarak 97,4'e çıktı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekim ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA