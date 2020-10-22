En fazla meyve, sebze et satan perakendeciyiz

TARIM ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla dördüncüsü gerçekleştirilen 'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' kapsamında gerçekleşen 'Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıllık Hikayesi' panelinde konuşan Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, "Migros, Türkiye'nin en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamülleri satan perakendecisi" dedi.

TARIM GELECEĞİMİZ

TORT, "Bugün raflarımızda bulunan ürünlerin yüzde 77'si tarıma dayalı. Türkiye'nin her bölgesinde meyve sebze alım bölgemiz var. Yaklaşık 400 bin ton meyve sebze alımı yapıyoruz. Karkas olarak işlemek üzere 30 bin ton et alıyor, kendi tesislerimizde işliyoruz. Pandemide hiçbir zaman raflarımızı tüketicilere karşı boş bırakmadık" diye konuştu. Tort sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle küçük üreticilerimizi destek için kooperatiflerle çalışıyoruz. Ziraat Bankası ile peşin ödeme modelini geliştirdik. Bunun yanında Bakanlığımızın önderliğinde ilerleyen Ata Tohum projesi ürünlerini de satan ilk ve tek perakendeciyiz." Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutlayan Tort, 3.5 senede 'Tarım Bizim Geleceğimiz' belgeselini hazırladıklarını söyledi.