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İhracatın yıldızları listesinde 32 firma

İhracatın yıldızları listesinde 32 firma
Giriş Tarihi: 22.10.2020

MANİSA Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 2019 verilerine göre Manisa'da 10 milyon doların üzerinde ihracat yapan sanayi kuruluşları listesinde 32 firma yer aldı. Türkiye'nin teknoloji devlerinden Vestel 2 milyar 254 milyon 759 bin 359 dolar ihracat değeriyle ilk sırada bulunuyor. Vestel'i, 327 milyon 381 bin 335 dolar ihracat değeriyle Bosch takip etti. İlk 10'daki diğer şirketler sırasıyla şöyle: Maxion İnci Jant, Döktaş Dökümcülük, ismi açıklanmayan firma, Whirlpool Beyaz Eşya, Sarten Ambalaj. İnci GS Yuasa Akü, Özgür Tarım ve Yonca Gıda.

CÜNEYT HASÇELİK

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