MANİSA Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 2019 verilerine göre Manisa'da 10 milyon doların üzerinde ihracat yapan sanayi kuruluşları listesinde 32 firma yer aldı. Türkiye'nin teknoloji devlerinden Vestel 2 milyar 254 milyon 759 bin 359 dolar ihracat değeriyle ilk sırada bulunuyor. Vestel'i, 327 milyon 381 bin 335 dolar ihracat değeriyle Bosch takip etti. İlk 10'daki diğer şirketler sırasıyla şöyle: Maxion İnci Jant, Döktaş Dökümcülük, ismi açıklanmayan firma, Whirlpool Beyaz Eşya, Sarten Ambalaj. İnci GS Yuasa Akü, Özgür Tarım ve Yonca Gıda.
CÜNEYT HASÇELİK
İhracatın yıldızları listesinde 32 firma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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