İsrafa karşı ‘Söz Veriyorum’ kampanyası

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde gerçekleştirilen "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamındaki "Söz Veriyorum" kampanyasının lansmanında yaptığı konuşmada, "Hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili farkındalığın artması ve burada bir dünya rekoru kırılması hedefleniyor." dedi. Pakdemirli, "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesinin dünyaya örnek olacak bir duruma geldiğini, oluşturulan farkındalık çalışmalarıyla milyonlarca insanın dikkatini çektiğini söyledi. Tarım ve gıdanın önemine değinen Pakdemirli, "Bir insan, açlığa su varsa 56 gün, su yoksa 14 gün dayanıyor. Gıda üretim kaynakları milyonlarca günde oluşuyor ve üretim yüzlerce günde yapılıyor. Gıdanın ortaya çıkış öyküsünü ne kadar iyi bilirsek elimizdekinin değerini o kadar iyi anlarız ve anlatabiliriz." ifadelerini kullandı. PAKDEMİRLİ, "Toplumun her kesiminin destek vereceği güçlü bir iletişim süreci yürütülüyor. EBA TV'de özel ders olarak müfredata giriyor. 'Sofranasahipcik. com' adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğimize söz vereceğiz." diye konuştu.