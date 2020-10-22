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Haberler Ekonomi SAHA İstanbul’da üye sayısı 551’e yükseldi

SAHA ’da üye sayısı 551’e yükseldi

SAHA İstanbul’da üye sayısı 551’e yükseldi
Giriş Tarihi: 22.10.2020

SAVUNMA, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların "Milli Teknoloji Hamlesi" için bir araya geldiği SAHA İstanbul, yeni katılımlarla büyümesini sürdürüyor. Yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde yerli ve milli ürün sayısını artırmak, özellikle kritik alanlardaki yurt dışı bağımlılığı sonlandırmak amacıyla faaliyet gösteren SAHA İstanbul'a, farklı alanlarda yeteneklere sahip yeni firmalar katıldı. Başvuran firmalardan 34'ü yapılan değerlendirmelerin ardından üyeliğe kabul edildi. Böylece SAHA İstanbul üye sayısı 551'e ulaştı. Ülkenin en büyük vasıflı çelik üreticisi Asil Çelik, ASELSAN iştiraki ASELSANNET, Türkiye'de ilklere imza atan Dirinler Makine, kümelenmenin yeni üyeleri arasında yer aldı.

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