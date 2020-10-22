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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: kararını açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tuttu.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

22.10.2020, 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020,14:23

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 olarak bırakıldı.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faiz artırımı kararı alınacağı görüşünü savundu. Ekonomistlerden 9'u TCMB'nin 200 baz puan faiz artışı beklerken, 12 ekonomist 100-300 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu.

TCMB önceki toplantısında faizde 200 baz puan artırıma gitmişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için %11,76, 12 ay sonrası için %10,53 ve 24 ay sonrası için %9,05 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,9, 2021 yıl sonu için %6,2 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,75 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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