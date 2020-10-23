3 İnek ile başladı 100 ineği geçti

Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı köyünde yaşayan Ahmet Cemal Bayır (60), çocukluğundan beri geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Kaliteli, hijyenik olarak süt üreterek, kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla modern bir süt hayvancılığı işletmesi kurmak isteyen Bayırlar Şirketi sahibi Ahmet Cemal Bayır, komşusunun tavsiyesiyle projesini TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü'ne sundu. Kurum tarafından projesi kabul edilerek 2 Ekim 2015 tarihinde hibe sözleşmesi imzaladı. Bayır, 2 milyon 657 bin 702 TL olan toplam yatırım tutarının 1 milyon 221 bin 751 TL'sini hibe desteği olarak aldı. 3 inekle başlayan Bayır, 1 milyon 221 bin TL hibe desteği sayesinde 100'ün üzerinde ineğe sahip oldu. 3 yıldır aile şirketi olarak çiftliği işleten Bayır, inek başına günde ortalama 32 litre süt aldıklarını, toplamda bin litre süt elde edildiğini söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK