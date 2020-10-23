ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından "Ziraat Çiftliği" adıyla Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 16'ıncı maddesi uyarınca Resmi Marka Bülteni'nde yayınlandı. Ziraat Fakültesi ürünlerinin markalaşmasında önemli bir adımın atıldığını belirten Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Ziraat Fakültesi üretim tesislerimizde, tulum ve beyaz peynir, tereyağı, kefir, lor, kesik, tavuk yumurtası, bıldırcın yumurtası, dondurma, bal, zeytinyağı gibi birçok üründe hayvansal ve bitkisel üretim yaparak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Eğitim ile üretimi birleştiren fakültemiz, ürünlerinin kalitesini tescilleyerek markalaşmada önemli adımlar atıyor" dedi.

KAŞAR VE KEÇİ PEYNİRİ ÜRETİMİ

"Ziraat Çiftliği" markası ile Ziraat Fakültesi ürünlerinin besin değerlerinin analizinin yapılarak, vakumlu ambalajda satışlarının devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Gençsoylu, kaşar peyniri ile keçi peynirini de yakın zamanda satışa sunacaklarını belirtti. Ziraat Fakültesi'ne, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından damızlık parsel kurmak amacıyla 'Kestane Fidanı Üretim İzni' verildiğini de söyleyen Gençsoylu, "Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan'ın uzun yıllar yaptığı çalışmalar sonucu, seleksiyon yöntemi ile elde ettiği kestane çeşitleri ile ilgili olarak 'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi' adına çeşit tesciline başvurmak üzere deneme yeri kontrol talebinde bulunduk. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde söz konusu talebimiz uygun bulundu. Söz konusu kestane genotiplerinin, 'Karya, Dila ve Ertan' isimleri ile onaylanması ve fakültemizin tescil denemeleri süresince damızlık parsel kurmak amacıyla üretim yapması uygun görüldü" diye konuştu.



ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

ZİRAAT Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gençsoylu, ülkemizde Aydın'ın kestane üretim miktarı açısından lider durumda olmasına karşın Ege Bölgesi'nde ismine doğru, çeşit tescil listesine kayıtlı hiçbir kestane çeşidimizin olmadığını aktararak, "Fakültemizde tescil denemeleri tamamlandığında 'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi' adına 'Karya, Dila ve Ertan' isimleri ile kayıtlı 3 kestane çeşidimiz olacak. Bu çalışmada emeği geçen başta Prof. Dr. Engin Ertan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki aşamada bu yerel ve milli çeşitlerin hızlı bir şekilde üretimlerini yapıp, ülke ekonomisine ve çiftçisine kazandırmak istiyoruz." dedi.



PAKET ARICILIK SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

GEKA tarafından desteklenen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın İli Arıcılar Birliği tarafından hazırlanan paket arıcılık sistemi eğitiminde, Ziraat Fakültesi de eğitici kurum olarak yer aldı. Eğitimin birinci gününde, paket arıcılık sistemini, avantajlarını, paket arı üretimini ve hazırlanması, ikinci gününde ise paketlerin depolanması, kolonilerin incelenmesi, arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.