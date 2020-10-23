Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli toplantı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." ifadelerine yer verdi.

W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık.



KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk. pic.twitter.com/QGtROrGYEW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 23, 2020