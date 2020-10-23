‘Pandemide tarım ve gıda stratejik önemde’

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, tarımsal üretim ve gıdanın startejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Celep, "Pandemi, tarımsal üretimin önemini ve gerekliliğini çok net ortaya koydu, tarım ve gıdanın stratejik olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı" dedi. Gıdada bilinçsiz tüketim ve savurganlığın yüzde altmışının engellenebileceğine dikkat çeken Celep, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre ise yalnızca geçen yıl üretilen 60 milyon ton bitkisel ürünün 9.5 milyon tonu tüketiciye ulaşmadan heba oldu. Kaynakların verimli kullanılması, depolama ve nakliye süreçlerinde yapılacak düzenlemeler de israfı önemli ölçüde azaltacaktır elbette. Ancak bizler de nihai tüketiciler olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek bu rakamların değişmesine katkıda bulunabiliriz" diye konuştu.

KARBON AYAK İZİ AZALTILACAK

2020 yılını 'Sürdürülebilirlik Yılı' olarak ilan ettiklerini hatırlatan Celep, "Birliğimizce çalışma grubu kuruldu. Öngörülen büyüme stratejisi, temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat ve yenileme, tarladan sofraya, kirliliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitlilik olmak üzere toplam yedi politika alanı altında kurgulandı. Türkiye'nin de AB ile iş birliğine devam edebilmesi yani ihracatımızın sürdürülebilir olması gerekiyor. İnsan yaşamının sürdürülebilir olması için karşılanması gereken temel ihtiyaçlar var. Toprağı ve toprağın bize sunduğu nimetleri korumak en başta geliyor. Daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak için İzmir'de 81 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri olarak, Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek için öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KRİZİ AVANTAJA ÇEVİRDİLER

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimizin 7'sinin tarım ürünleri ihraç ettiğine işaret eden Celep, "2020'nin ilk dokuz aylık döneminde tarım ürünleri ihracatımız yüzde 5'lik artışla 3 milyar 479 milyon dolardan, 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatında geriye dönük son bir yıllık dönemde ise; 5 milyar 82 milyon dolara ulaştık. Ege Bölgesi olarak gıda ihracatının yüzde 22'sini gerçekleştiriyoruz. Hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 38'lik ihracat artış hızıyla 283 milyon dolardan, 390 milyon dolara ulaştı ve ihraca

tını en fazla arttıran sektörümüz oldu. Yaş meyve sebze ve ve meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 19'luk artışla 600 milyon dolardan, 714 milyon dolara yükseldi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 703 milyon dolar, Tütün sektörü 645 milyon dolar, Kuru meyve sektörü 570 milyon dolar ihracat yaparak geçen yılki ihracat rakamlarını korudu. Zeytin ve zeytinyağı ihracatımız yüzde

13'lük düşüş yaşadı. Buna rağ-men 115 milyon dolar döviz geli-ri elde ettik. Ülkemiz kuru meyve ihracatının yüzde 60'tan fazlasını ise Ege Kuru Meyve ve Mamulle-ri İhracatçıları Birliği gerçekleşti-riyor. Türkiye'nin gıda ihracatı konusundaki stratejisini yaşa-nan kriz şartları altında bile avantaja çevirebildik."



TARIMDA 4.0 MODELİ

"Gelecek bir kaç 10 yıl, bilginin etrafında şekillenecek" diyen başkan Celep, "Tarımda bilgiyi kullanmak, yorumlamak verimliliğimizi arttırmamızı sağlayacaktır. Bölgemizde akıllı Tarımı, Tarım 4.0'ı yaygınlaştırmalıyız. Politikalarımızı belirlerken çevreyi ihmal etmemeli, bir yandan da daha az su tüketen bitkilere yönlenmemiz gerektiğini unutmamalıyız" uyarılarında bulundu.