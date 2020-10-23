Röntgen filmlerinden korona teshisi yapıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Canayaz, röntgen görüntüleri üzerinden yapay zeka ve derin öğrenme uygulamalarını kullanarak korona virüsü teşhis eden çalışmasında yüzde 99.4 oranında başarı sağladı. Dünya çapında prestij sahibi biyomedikal dergisinde sonuçların çevrimiçi olarak yayımlandığını aktaran Dr. Canayaz, "Çalışmayı web platformuna aktarmayı düşünüyoruz. Bu sistem, doktorların büyük yardımcısı olacak" diye konuştu.