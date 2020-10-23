  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istihdam müjdesi

Son dakika: 'tan istihdam müjdesi

, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız." dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istihdam müjdesi

23.10.2020, 17:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,17:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istihdam müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA