Tarımda hayat var

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nde gerçekleştirilen özel oturumda yeni 10 yılın stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyguladıkları tarımsal destekleme mekanizmalarına değinen Pakdemirli, hem destek hem de müdahale alımlarını aynı paketin içinde yürüttüklerini, aynı zamanda kırsal kalkınmaya yönelik ciddi desteklerin de bulunduğunu ifade etti.

MORAL ETKİSİ

Pakdemirli, tarımsal desteği artırmanın moral etkisi yarattığını, tarımsal GSYH'ya etkisinin görüldüğünü kaydetti. 2018'de 14.5 milyar TL, 2019'da 16.1 milyar TL olan tarımsal desteklerin 2020'de 22 milyar TL'ye taşındığını vurgulayan Pakdemirli, "Bu yıl 2 bin TL'nin altında destek almayacak kimse kalmayacak. İlk sene, önümüzdeki yıl 2 bin TL'nin altında alanlar, bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin TL'ye tamamlanacak şekilde formülize ettik. Ondan sonra bu otomatik hesaplanarak, hesaba yatacak duruma gelecek. 12 yeni destek başlattık. 32 desteğin birim miktarını artırdık" dedi.

PİYASAYA GÜVEN

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görünmeden günler önce hazırlıklara başladıklarını söyleyen Pakdemirli, bakanlık olarak tüm marketleri toplayarak, stokları artırmalarını istediklerini vurguladı. Özellikle perakende sektörünün çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Pakdemirli, "Gıda arzıyla ilgili bir problem olmamasına, tüketilenden fazlasının üretilmesine rağmen tüm dünyada rafların boşaldığını gördük. Hem bakanlık hem ilgili tüm sektörler, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Perakende zincirlerini yönlendirdik. Yurtdışındaki market manzaralarının hiçbirini görmedik. Çiftçiye diplomatik pasaport vereceğiz dedik. Karşılığını da aldık" dedi.

AVRUPA'DA LİDERİZ

Bakan Pakdemirli, tarımın ekonomideki yerine değindi. Türkiye'de tarımın GSYH'dan yüzde 6 pay aldığını dile getiren Pakdemirli, istihdam edilen kesimin ise beşte birinin tarımla uğraştığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarımsal üretimde yaşanan değişimi ortaya koyma adına son üç yılın verilerini karşılaştıran Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 2017'de 187 milyar TL olan tarımsal hasılasının yüzde 46 artışla 2019'da 277 milyar TL'ye ulaştığını vurguladı. 2019'da 48.9 milyar dolar tarımsal hasıla ile Türkiye'nin Avrupa'da lider olduğunu, geçen sene Fransa'nın da önüne geçtiğini dile getirdi.

GIDANI KORU KAMPANYASI

Türkiye'nin sağlıklı gıda üreten bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin genetiği değiştirilmiş gıda (GDO) konusunda çok yüksek alarma sahip ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 18 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatına işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin sağlıklı gıdalar ürettiğinin çok iyi pazarlanması gerektiğini vurguladı. Dünyada kişi başı milli geliri yüksek ülkelerde organik, sağlıklı gıdaya bir yönelim olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Burada da Türkiye'nin çok daha fazla söz sahibi olması gerekli. Gerçekten topraklarımız bu anlamda çok temiz. İyi ürünler üretiyoruz. Bir yandan da dünyadaki teknolojiyi yakından takip etmek gerekiyor" dedi.

İYİ OLANA YAŞAMA ŞANSI

Sağlıklı ürünlerin ve sağlıklı gıdanın vatandaşlara ulaşmasının önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ellerinde veri biriktikçe insan sağlığına zararlı ve hileli üretim yapan firmalarla ilgili ifşa listelerini kamuoyuna açıkladıklarını söyledi. Pakdemirli, bunun tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması kadar, üretimde iyi ile kötünün ayrıştırılması nedeniyle, iyi olana yaşama şansı verdiğini de ifade etti. Bu hafta TBMM'de yasalaşması beklenen pakette bu konuda cezaların artırılacağını belirten Pakdemirli, kanun teklifinde bunu müteakip defalar yapanları belli bir süre sonra meslekten men edecek düzenlemeler olduğunu kaydetti.



"20 MİLYAR DOLARI ZORLAYACAGIZ"

TÜRKİYE'NİN 18 milyar dolar ihracatıyla, 12 milyar dolar ithalatıyla net fazla veren ve kendine yüzde 135 yeterli bir ülke olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 2002'de 3.7 milyar dolar olan Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2019'da 18 milyar dolara çıktığını dile getirdi. Pakdemirli, 2020 yılı sonunda 20 milyar doların zorlanacağını düşündüğünü ifade etti. 18 yılda 220 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı olduğunu, 73 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini belirten Pakdemirli, "Birçok üründe Türkiye dünyada birinci veya ikinci. Büyük hedefler koyduk. Tohum ihracatımız dokuz kat artışla 17 milyon dolardan 150 milyon dolarlara kadar geldi" dedi.



ÜRETICI DOSTU POLITIKALAR

2019 yılından itibaren üreticiye "ürünümden zarar ediyorum diyen kimse kalmayacak" sözü verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, çaydan mısıra, fındıktan çeltiğe birçok üründe üretici dostu fiyat politikalarıyla üreticiyi memnun ettiklerini vurguladı. Pakdemirli, bütün ürünlerde piyasaları yakından takip ettiklerinin altını çizdi. "Tarımda hayat, tarımda gelecek ve tarımda kazanç var" diyen Bakan Pakdemirli, pandemi sürecinde iş insanlarıyla bir araya gelerek tarımda yatırım fırsatlarını potansiyel yatırımcılara anlattıklarını aktardı. "Tarımın Geleceği Geleceğin Tarımı Platformu" kurduklarını belirten Pakdemirli, "Bu platformda iki ana görev verdik. İlki inovasyon, teknoloji. Diğeri de tarıma yeni paydaşlar kazandırmak" dedi.