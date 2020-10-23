‘Tarımın gelişmesinde öncü rol üstleniyoruz’

Ege Üniversitesi'nde son üç yılda hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla yükseköğretim sisteminde fark yaratan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'de tarımın sorunlarına çözüm sunan Ar-Ge ve inovasyon içerikli projelerin hazırlanmasına da öncülük etti. Prof. Budak, "Ege Üniversitesi olarak yeni projeler geliştirmeye, bilimsel çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Özellikle bir çiftçi çocuğu ve ziraatçı bir Rektör olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer bakanlıkların destekleriyle ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip tarım sektörüne ilişkin tüm bilimsel çalışmaların paydaşı olma gayretindeyiz" diye konuştu.



65 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Ege Üniversitesi'nin ülkemizde en köklü dördüncü büyük üniversite olduğunu ifade eden Budak, "Üniversitemizin kuruluşundaki ilk iki fakülteden biri Ziraat Fakültemizdir. Türkiye'nin ilk kurulan ziraat fakültelerinden, 65 yıllık geçmişe sahip Ziraat Fakültemizde, gıda, tarım ve hayvancılık alanında pek çok çalışmalar yürüttük ve yürütüyoruz. Yine Türkiye'nin ilk ve tek akademik Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile tarım sektörüne katkı sağlıyoruz" diye konuştu.





EN İYİ 294. ÜNİVERSİTEYİZ

Rektör Budak, "Üniversitemiz, TÜBİTAK destekli 145 proje ile Türkiye birincisi oldu. NTU (National Taiwan University) 2020 sıralamasında Ziraat Bilimleri alanında dünyanın en iyi 294'üncü üniversitesi olduk. Bitki ve Hayvan Bilimleri alanında ise ilk 400-500 bandında yer aldık. URAP tarafından yapılan değerlendirmede Ziraat Fakültemiz 'Ziraat ve Çevre' alanında yapılan dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den 10 üniversite arasında yer aldı" dedi.



İLK TOHUMCULUK MERKEZİ

TARIM sektörüne tohumculuk alanında da hizmet verdiklerini ifade eden Budak, "Ege Üniversitesi Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmalarıyla tarım sektöründe her zaman bir adım önde olduk. Merkezimizde 7 laboratuvarda hizmet veriyoruz. Ayrıca tohum kalitesine yönelik 18 farklı analizle, Uluslararası Tohum Test Birliği kurallarını uygulayarak sektöre verdiğimiz test hizmetiyle Türkiye'nin tek Tohum Teknolojisi Merkezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Merkezimizde Canlılık, Çimlendirme, Çıkış, Tetrazolium Testi, Tohum Kaplama, Priming (Ön Çimlendirme), Vigor (Güç) Testleri, Hızlandırılmış Yaşlanma Testi, Kontrollü Bozulma Testi, Soğuk Testi, Serin Çimlendirme Testi, Elektriki Geçirgenlik Testi, Nem Tayini, Fiziki Safiyet Testleri, Patolojik Testler, Bakteriyel Tanılama Testleri, Fungal Tanılama Testleri, Viral Tanılama Testleri, Çeşit Ayrım Testleri, Hibrit Saflığı Testleri, Moleküler Hastalık Dayanıklılık Testleri yapılıyor. Var olan test hizmetlerinin yanında CRISPR teknolojileri, gen teknolojileri ve haploid teknolojileri konularında çalışmalar yürütülüyor" dedi.