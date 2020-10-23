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Tesisini kurdu 50 kişiye iş verdi

Aydın’da yaşayan , ev hanımı iken eşinin tavsiyesi üzerine devlet desteğiyle meyve paketleme tesisi kurarak kendi işinin patronu oldu. Paketlediği meyveleri Avrupa’ya ihraç eden Tekeli, tesisinde 50 kişiye de iş imkanı sunuyor.

Tesisini kurdu 50 kişiye iş verdi
Giriş Tarihi: 23.10.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Hacer Tekeli'nin hayatı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı destekle değişti. Ev hanımı iken ziraat mühendisi olan eşi Tekin Tekeli'nin tavsiyesi üzerine, paketleme tesisi kurmak için proje hazırlayıp TKDK'ya sundu.

"HEDEFİMİZ 5 BİN TON"
Projenin kabul edilmesi üzerine yüzde 50 hibe desteği alan Tekeli, 2 milyon 500 bin liraya paketleme tesisi kurdu. Ev hanımı iken devlet desteğiyle kendi işini kurarak patron olan 42 yaşındaki Tekeli, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Germencik ilçesi Moralı Mahallesi'ne kurduğu tesis sayesinde 50 kişiye de ekmek kapısı olduğunu belirten Tekeli, "Ev hanımıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle birlikte bahçelere gittiğim zamanlarda bu işe merak duydum. Hibe desteğiyle kendi işimi kurarak ev kadınıyken iş kadını oldum. Satın aldığımız elma, mandalina, nar ve ayva gibi meyveleri paketleyerek Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Sezonluk 3 bin ton garanti ama biz 5 bin ton gibi bir hedef koyduk" dedi.



'TÜM KADINLARI DAVET EDİYORUM'
TÜM kadınları devlet desteklerinden yararlanmaya davet eden Tekeli, "Tüm kadınlarımız devlet desteklerinden yararlanarak benim gibi kendi işinin patronu olabilir. Bu anlamda kadınlarımızı desteklerden yararlanarak ülke ekonomisine katkı vermeye davet ediyorum. Kadın her işi yapar, yeter ki yapacağına inansın. Ülkemizin büyüyüp gelişmesi için tüm kadınlarımızı ekonomik hayata adım atmalı" diye konuştu.

Mehmet KAVAS

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