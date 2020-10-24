800 bin ilave istihdama yılda 12 milyarlık teşvik

MECLİS Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen istihdam paketi ile ilave istihdam teşviki kapsamında 800 bin kişi için yılda 10 milyarlık destek hedefleniyor. Yaklaşık 250 bin kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanlara yönelik 2 milyarlık teşvikle bu tutar 12 milyara ulaşacak. İşsizlik ödeneği alırken 3 aylık dönemde işe girenlere işsiz kaldıkları günler için ödenecek prim desteği de ilk etapta 200 milyon lirayı bulacak. Paket kapsamındaki teşviklerle 1.7 milyon istihdam hedefleniyor. İlave istihdamda ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin düzenleme de 2023 sonuna kadar uzatılıyor. İşsizlik ödeneği alanlar 90 gün içinde bir işe girip 12 ay süreyle kesintisiz çalışırlarsa, işsizlik ödeneği aldıkları günlerin emekliliklerine sayılabilmesi için primleri işsizlik fonundan karşılanacak. 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin geri alınmaması karara bağlandı. İlave istihdamda kişi başına 176 liralık gelirdamga vergisi desteği sağlanacak ayrıca ücretsiz izne ayrılana günlük 39.24 lira verilecek.

HAZAL ATEŞ