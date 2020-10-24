Devler zirvede buluştu

Turkuvaz Yayın Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi, Türkiye'nin lider kamu kurumlarının yöneticileri ile iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen zirvede, pandemi sürecinde Türkiye'nin yeni stratejileri, çalışmaları ve projeleri ile şirketlerin yeni yatırım planları masaya yatırıldı. Zirvenin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021'nin ortalarında 5B'yi uzaya yolladığımızda internet ağımız çok daha güçlenecek. Bunların hepsini hayatımıza entegre edecek şekilde planlıyoruz" açıklamasını yaptı. Zirveye video konferans aracılığıyla katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 hedefleri doğrultusunda yürütülen projeleri anlattı. Kurum yaptığı açıklamada yeni yapılan imar planlarına değinerek, "Biz de yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun için elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız" dedi.



3 YILLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Zirveye video konferansla bağlanan bir diğer bakan da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu. Bakan Dönmez, enerjide bağımsızlığa giden her süreci çok önemli bulduklarını belirterek, "Son 2 yıldır Doğu Akdeniz'de, bir yıldır da Karadeniz'de sismik çalışmalar yürütüyoruz. İlk müjdeyi Karadeniz'de keşifteki gazın 405 milyar metreküpe çıktığını açıkladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada 40 sondaj planlıyoruz. 2-3 tespit kuyusu planladık. Enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Karadeniz'deki doğalgaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak" dedi. Dönmez, keşif çalışmalarının yanı sıra gazın kullanımı için BOTAŞ ile ulusal etüt çalışmalarına başladıklarını anlattı. Bakan Dönmez, gazın son tüketiciye ulaşması için 3 yıllık bir çalışma sürecinin olacağını belirtti.



BAKANLIK VE İŞ DÜNYASININ ÜST DÜZEY İSİMLERİ KATILDI

ZİRVEYE bakanlık düzeyinde katılımın yanı sıra iş dünyasının üst düzey isimleri de katılım gösterdi. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Total&M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, Socar Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz gibi isimler de zirvenin katılımcıları arasındaydı.