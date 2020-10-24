Konut satışları yüzde 50 arttı

Bu yılın 3. çeyreğinin sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık bazda yüzde 26 artış görülürken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 643 lira, ortalama amortisman süresi ise 18 yıl oldu. Türkiye genelinde kira fiyatları da son 1 yılda yüzde 15 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 13 lira, ortalama kira ise 1.444 lira olarak gerçekleşti. TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan "İkinci El Konut Piyasası" raporuna göre, 2020 yılının 3. çeyreğinde 536 bin 509 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 89, 2019 yılının 3. çeyreğine göre ise yüzde 49 artış gösterdi. 3. çeyrekte 375 bin 73 adet ikinci el konut satışı, 242 bin 316 adet kredili konut satışı yapıldı. Geçen yılın 3. çeyreğine göre ikinci el konut satışları yüzde 64, kredili konut satışları ise yüzde 131 artış gösterdi. Yabancıya konut satışı ise 2020 yılının 2. çeyreğine göre yüzde 260 artış, geçen senenin 3. çeyreğine göre ise yüzde 1 düşüş göstererek 11 bin 903 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞ PATLADI

Yılın 3. çeyreğinde 375 bin 73 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakamla ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 94, 2019 yılının 3. çeyreğine göre ise yüzde 64 arttı. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70'ini oluşturdu. Kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 45'ini oluşturarak, 242 bin 316 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 77, geçen senenin 3. çeyreğine göre ise yüzde 131 yükseldi.

ÜÇ BÜYÜKLER ZİRVE YAPTI

3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18'inin gerçekleştiği İstanbul'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 17 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 990 lira oldu. Konut satışlarının yüzde 11'inin gerçekleştiği Ankara'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 20 oranında yükseldi ve ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 54 lira oldu. Konut satışlarının yüzde 7'sinin gerçekleştiği İzmir'de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 21 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 387 lira oldu.



'2020 İYİ GEÇİYOR'

RAPORU değerlendiren Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut satışlarının cazip konut kredisi kampanyası ile Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Öğüt, şunları söyledi: "Bu yılın 9 ayında toplam 1 milyon 161 bin 278 adet konut satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam geçen senenin aynı dönemindeki rakamın yüzde 34 üstünde. 2020 yılının konut sektörü için olumlu olduğunu söyleyebiliriz."



'DÜŞÜŞ OLABİLİR'

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğani ilk dokuz aylık sürece bakıldığında toplam gayrimenkul satışının 1 milyon 998 bin 541 olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Son aylarda ipotekli satışlardaki artışlar ile tapu işlemleri sırasında beyan edilen ortalama değer 185 bin 338 liraya yükseldi. Bu satışlar içinde 2. el satışlarının payının yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. Gelecek aylarda düşüş bekliyoruz."



KONUTLAR 1 TL'DEN AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

Gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu. com, sosyal izolasyon sürecinde devreye aldığı 1 TL'den başlayan arsa açık artırmaları, alıcılardan gelen yoğun ilgiyle şimdi de konut satışlarında uygulamaya geçirdi. Düzenli olarak gerçekleştirilecek 1 TL'den başlayan konut satışları, gayrimenkul sektörü için de bir ilk oldu. Bu doğrultuda konut satışları için 1 TL'lik açık artırmalar İstanbul'a yönelik olarak 22 Ekim'de başlarken, Ankara'da ise 30 Ekim tarihinde düzenlenecek. Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, "Arsalar için bu açık artırmalar çok rağbet gördü. Şimdi bu satış yöntemini konutlara taşıyoruz. Satışa çıkardığımız gayrimenkuller resmi ekspertiz raporlu olduğu için alıcılara tüm bilgileri şeffaflıkla veriyoruz. Fiyatlar ise şeffaflıkla verilen rekabetçi tekliflerle herkesin önünde belirleniyor" dedi.



KISA SÜREDE SATILIYOR

Arsa satışlarına yönelik olarak pandeminin başından bu yana her hafta 1 TL'den başlayan açık artırmalar düzenlediklerini hatırlatan Emre Erşahin, sözlerine şöyle devam etti: "1 TL'lik arsa açık artırmalarında ihaleye çıkan tapuların tamamının 5 saat gibi kısa bir sürede satıldığına şahit olduk. Arsa satışlarında satıcıların bekledikleri rakamlara ulaştıklarını hatta kar ettiklerini gözlemledik."

YAVUZ KARAMAN