Pandemi Bodrum’daki evlere yaradı

KARANTİNADA aylarca evlerde kapalı kalan birçok insanın evlerini değiştirme isteği ve bankaların da uygun kredileri nedeniyle pandemi döneminde Bodrum'da konut satışları adeta patladı. Geçen yılın ilk 8 ayında Bodrum'da satılan konut adedi 2 bin 930 iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 34,33 artışla 3 bin 936'ya yükseldi. Besa Grup Satış Ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp, pandemi sonrasındaki satışlar baz alındığında bu rakamların çok daha yüksek oranlarda gerçekleştiğini vurguladı.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

Beklentilerin değişiklik göstermesiyle Bodrum'da tercih edilen bölgelerde farklılıklar yaşandığını ifade eden Alp, Yalıkavak, Gündoğan, Bitez gibi popüler bölgelerin dışında daha önce talebin az olduğu yerlerde de hareketlilik yaşandığını kaydetti. Şule Alp, Bodrum'daki emlak piyasasıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Kızılağaç, Meşelik, Dörttepe, Güvercinlik gibi Bodrum'un merkezinden uzak ama ulaşım kolaylığı olan birçok kişinin belki daha önce adını duymadığı civar yerleşim yerlerinde de satışlar oldukça iyi durumda. Sektörde yeni projelere başlanabilir. Konut satışları yılsonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. Artık tercihler değişti. Müstakil bahçeli evlere hatta şehre yakın köylere kaçış var."