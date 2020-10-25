Filipinli iş dünyasına Türk gıda ürünleri tanıtılacak

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sanal ortamda gerçekleştirilen "Sanal Genel Ticaret Heyetleri" etkinliklerine 26-30 Ekim günleri arasında Filipinler ile devam edilecek. Bu ülkenin iş dünyasına ecza ürünleri, ilaç ve ilaç ham maddesi, gıda ve elektrikelektronik ürünleri, inşaat, müteahhitlik ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün tanıtımı yapılacak. Organizasyona 18 firma katılım sağlayacak, daha sonra rota Endonezya'ya çevrilecek.