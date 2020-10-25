Peşin ödeyen gecikme faizinden kurtuluyor

Devlet, öğrenci kredisi, emlak, taşıtlar vergisi, prim, trafik cezası borcu bulunan milyonlarca vatandaşa barış elini uzattı. Bu borçlarını peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak, enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcunun ana parasını ödeyenin gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu bulunanların sigortalılık süresi dondurulacak. Borçlara indirimli enflasyon farkı uygulanacak. Kovid-19 cezaları yapılandırılmayacak. Başvurular için yıl sonuna kadar süre verilecek. Sağlık priminde anapara borcunu ödeyenin faizi silinecek.

18 AYI GEÇEMEYECEK

Yaklaşık 4 milyon vatandaşı ilgilendiren, 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları kapsayan yapılandırma düzenlemesi önceki gece Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen istihdam paketine eklendi. Pakette merak edilen önemli başlıkler şöyle:

■ Yapılandırma düzenlemesi 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ilişkin borçları kapsıyor. Yapılandırma, Maliye'ye olan vergi borçları, Kredi Yurtlar Kurumu'na olan öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş, gümrük, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı vergilerin cezalarını kapsıyor. Belediyelerin su, atık ücretleri, vergi, emlak ve çevre temizlik vergisi de kapsamda yer alıyor. Sigorta, işsizlik sigortası, isteğe bağlı, topluluk sigortası primi ve inşaatlarda eksik işçi primleri de yapılandırılacak.

■ Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Yapılandırma için 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuru yapılması gerekiyor.

■ Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti ocak ayında, prim borçlarında ilk taksit de şubat ayında ödenecek.



PRİM BORCU SİLİNECEK

■ Vergi borçlarını yapılandıranlara 18 taksitle ödenme imkânı getirilirken, peşin ödemek isteyenlere indirim yapılacak. Borcunu peşin ödeyenler gecikme faizinden tamamen kurtulacak.

■ İşi olmayan, anne babasından dolayı bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin genel sağlık sigortası prim borçları için farklı bir ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sadece anaparayı ödemeleri yeterli olacak. Prim borcunun anaparasını ödeyenlerden gecikme faizi veya enflasyon farkı alınmayacak.

■ 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını ödemeyen Bağ- Kurlu esnafın işçilerin sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

■ Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Hıfzıssıhha kurulları kararları doğrultusunda maske takmayanlara, kısıtlamalara uymayanlara verilen para cezaları ve sigara yasağını ihlal nedeniyle kesilen cezalar yapılandırma kapsamında yer almıyor.



120 EŞİT TAKSİTLE TAHSİL EDİLECEK

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. Spor kulüplerinin vergi ve prim borçları 7 yıllık sürede 36 eşit taksitte ödenebilecek. Belediyelerin borçları genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılarak 120 eşit taksitte tahsil edilecek.



HAZAL ATEŞ /ANKARA