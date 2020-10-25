Yunusemre Belediyesi’nden turizmi geliştirecek proje

ManisA Yunusemre Belediyesi, "Yunusemre'de Tarihi Deneyim ve Yaratıcı Turizm" isimli projesiyle Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) kapsamında hibe almaya hak kazandı. 1,5 milyon TL değerindeki projenin yüzde 74'üne ajans hibe desteği sağlayacak. Manisa Valiliği, TÜRSAB ve MAKGED ortaklığında hazırlanan proje ile Yunusemre'de alternatif turizm imkânları geliştirilecek, popüler turizm destinasyonları oluşturulacak ve yaratıcı ve kültürel endüstrilerin turizme entegrasyonu sağlanacak. 18 ay sürecek proje ile kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Kentimizde tarih turizmini geliştireceğiz. Aigai Antik Kenti girişinde bir karşılama merkezi kurulacak" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK