Başkan Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek geldi

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli" dedi.

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