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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek geldi

Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilk destek geldi

Son dakika... Başkan tarafından mallarına yönelik olarak başlatılan boykota ilk destek Genel Başkanı 'den geldi.

Başkan Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek geldi

26.10.2020, 16:27

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli" dedi.

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