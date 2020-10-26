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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi mesajı

'tan destek paketi mesajı

Son dakika haberi... , "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, 'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. milletimizin hizmetinde" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi mesajı

26.10.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020,16:15

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni kredi destek paketini duyurdu. KOBİ'ler 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'inden faydalanacak. KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

"KOBİ'LERİMİZİN VE ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu bankalarının yeni kredi destek paketine dikkat çekti. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" açıklamasını yaptı.

Son dakika: KOBİ'lere müjde! Kamu bankalarından yeni destek paketi

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