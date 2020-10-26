Kamuya 100 bin personel alınacak

YENİ yılda öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden doktora, eczacıdan din görevlisine, madenciden bekçiye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. İlk adımda Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleşecek. Ardından da yaklaşık 65 bine yakın alım yapılacak. Kamuya 6 bin yeni alımla, engelli çalışan sayısı 64 bini geçecek. Meclis'te görüşmeleri başlayan 2021 bütçesinde kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi.

60-70 TABAN PUANLA

BU yılın bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, Kovid- 19'la mücadele kapsamında ihtiyaca göre hastanelerde kadrolar güçlendirildi. Gelecek yıl da sağlık, eğitim başta olmak üzere Emniyet'e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçiler alınacak. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60-70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.

HAZAL ATEŞ