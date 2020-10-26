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Haberler Ekonomi Merkez Bankası açıkladı: Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi

açıkladı: Ekim ayı kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi

ekim ayı kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre ekimde imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi

26.10.2020, 10:42

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini paylaştı. 2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

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