Haberler Ekonomi Merkez Bankası açıkladı: Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi

Merkez Bankası açıkladı: Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e yükseldi

Merkez Bankası ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre ekimde imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4'e yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleşti.

26.10.2020, 10:42