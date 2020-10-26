  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Trabzon hurmaları Ödemişli kadınlardan

hurmaları Ödemişli kadınlardan

Trabzon hurmaları Ödemişli kadınlardan
Giriş Tarihi: 26.10.2020

İZMİR'İN en çok Trabzon hurması yetiştiren ilçesi olan Ödemiş'te hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. "Cennet elması" olarak da bilinen yaş ve kuru olarak tüketilen vitamin deposu Trabzon hurması ile Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi'nde örnek bir girişimcilik öyküsü de yazılıyor. Ayşe Ocaklıoğlu'nun 2011 yılında 5 kilogram ile başladığı üretim 60 tona ulaşırken, kadınlara da iş olanağı sağlanıyor. Evinde başladığı üretimi geliştirerek mahallede sera oluşturan, soğuk hava deposu kuran ve hurmaların kurutma işlemi için kadınlara iş olanağı sunan Ocaklıoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz" dedi.

SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon hurmaları Ödemişli kadınlardan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA