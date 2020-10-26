Trabzon hurmaları Ödemişli kadınlardan

İZMİR'İN en çok Trabzon hurması yetiştiren ilçesi olan Ödemiş'te hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. "Cennet elması" olarak da bilinen yaş ve kuru olarak tüketilen vitamin deposu Trabzon hurması ile Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi'nde örnek bir girişimcilik öyküsü de yazılıyor. Ayşe Ocaklıoğlu'nun 2011 yılında 5 kilogram ile başladığı üretim 60 tona ulaşırken, kadınlara da iş olanağı sağlanıyor. Evinde başladığı üretimi geliştirerek mahallede sera oluşturan, soğuk hava deposu kuran ve hurmaların kurutma işlemi için kadınlara iş olanağı sunan Ocaklıoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz" dedi.

SEVAL KONURALP