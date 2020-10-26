Yufkacılar haksız rekabet mağduru

İzmir Yufkacılar Pastacılar ve Lokmacılar Derneği Başkanı Mahmut Tanrıkulu, sektöründeki kayıt dışı üretimin engellenmesini ve haksız rekabete son verilmesini istedi. Yeni Asır'a konuşan Mahmut Tanrıkulu, merdivenaltı yerlerde kaçak ve hijyen kurallarına uyulmadan yufka üretimi yapan kişilerin ucuza satış yaptıklarını, bunun da yasal yükümlülüklerini yerine getiren esnafı mağdur ettiğini söyledi. Odaların fiyat tarifesine uyan esnafın 1 kilo yufkayı 15 liradan verirken, merdivenaltı kaçak üretim yapan kişilerin aynı yufkanın kilosunu 5-6 liradan verdiklerini söyleyen Tanrıkulu, bu haksız rekabete son verilmesini istedi.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

İzmir'de 32 yıldır yufkacılık yapan Tanrıkulu, 2018 yılındaki seçimlerde İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası'nda Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2020 yılında odayla yollarını ayıran Tanrıkulu, 2 yıl sonra Ege Bölgesi Yufkacılar Pastacılar Aşçılar ve Lokmacılar Derneği'ni kurdu. Tanrıkulu, "Şu anda 100 üyemiz var. Yıl sonuna kadar 300 üye sayısına çıkacağız. Üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olduk. Üyelerimizden para almadık. Bir arkadaşımızın dükkanı yandı. Aramızda 12 bin lira para toplayıp dükkanı yeniden faaliyete soktuk. Fabrikalardan derneğimize bağışlanan unları üyelerimize ücretsiz dağıttık. Yardımlaşma ve dayanışmanın ne olduğunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.



'BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADAYIM

İZMİR Şekerciler ve Pastacılar Odası'nda 2022 yılında yapılacak seçimlerde başkan adayı olacağını belirten Tanrıkulu, "Sektöre yönelik sorunların çözümü için çalışıyoruz" dedi. "En önemli sorunumuz merdiven altı üretim ve haksız rekabet" diyen Tanrıkulu, sözlerini şöyle tamamladı: Esnafımız vergisinden sicil kaydına kadar her sorumluluğunu yerine getiriyor. Ama başka biri gelip kayıtsız iş yapıyor. Bunu odalar ve belediyeler denetlemiyor. Üyelerden aidat almak yetmez. Aynı zamanda üyeleri korumak için kaçak çalışanların önüne geçmek lazım. Sadece bu sorunların çözümü için oda başkanlığına adayım.

Tolga TEKİN