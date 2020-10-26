Haberler Ekonomi Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur karşılaşmalarının programı haberimizde.

26.10.2020, 21:38