Aliağa’da nar ekşisi kazanları kaynıyor

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde başlayan nar hasadı ile birlikte elde edilen organik nar ekşisi yapımına başlandı. Bölgede ev hanımlarının da gelir kapısı olan ve zahmetli bir sürecin ardından elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor. Nar ekşisi üreten Çıtak Mahallesi sakinleri, bu sene de ekonomilerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.