Makamların canları onlara emanet

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin makam şoförü olarak çalışan Fatih Ceylan, 2018 yılında çeşitli kurumların yöneticilerini taşıyan makam şoförleriyle birlikte İzmir Makam Şoförleri Derneği'ni kurdu. Meslekte birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak amacıyla İzmir'de ilk defa kurulan dernek, 2 yılda 20 kişinin makam şoförü olmasını sağlayıp istihdama da katkıda bulundu.



ÇOK SAYIDA TALEP VAR

Dernek kurulduktan sonra yardımlaşma ve dayanışma içine girdiklerini ve mesleğe ara veren kişilere iş imkanı sağladıklarını belirten Fatih Ceylan, "Derneğimiz 50 üyeden oluşuyor. Kamu kurumu ve özel firmaların makam şoförlerinden oluşuyor. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZTO, EBSO, İTB, EGİAD ve İZKA gibi birçok kurumların başkanlarını taşıyan şoför arkadaşlarımız var" dedi.





İSİM TESCİLİ ALACAKLAR

Derneğe çok fazla iş başvurusu olduğunu anlatan Ceylan, "Makam şoförü olmak isteyen çok kişi var. Makam şoförü olmak isteyen ve sonrasında bizim derneğimize üye olmak isteyenlerin en az 3 yıl, en fazla 5 yıl makam şoförlüğü yapmış ve 1 makam şoförünün referansını almış olması gerekir. Çünkü taşıdığımız ve referans olacağımız insanlar üst düzey insanlar. Onun için çok seçici davranıyoruz. Makam şoförü olmak isteyen kişinin diksiyonunun düzgün olması gerekiyor" diye konuştu. Dernek olarak Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını ve Makam Şoförleri Derneği'nin isim hakkını da tescilleyeceklerini belirten Ceylan, "Yasal başvuruları yaptık. Büyük ihtimalle yıl sonunda alacağız" dedi. Yaptıkları işin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Ceylan, "Gerek kamu kurumlarının yöneticileri, gerekse iş dünyasının önemli temsilcilerini taşıyoruz. Görgü ve nezaket kurallarına da dikkat ediyoruz. Makam şoförü, sadece bir kişinin bir yere gitmesi için ulaşımını sağlayan kişiden ibaret değildir" dedi.

NASIL ÖZELLİKLER OLMALI?

Bir makam şoförünün nasıl olması gerektiğini de anlatan Ceylan, "öncelikle üç maymunu oynaması gerekir. Görmeyeceksiniz, duymayacaksınız, konuşmayacaksınız. Bir göz işaretiyle bile taşıdığınız makam sahibi kişinin ne istediğini anlamak gerekir. Atatürk'ün bile makam şoförleriyle ilgili 'Devlet sırlarının bile yanında konuşulduğu tek insan gizli kahramanlardır, onlar da makam şoförleridir' diye bir sözü vardır" açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle sertifikalı makam şoförleri yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını da anlatan Ceylan, "Kurs verilmesini sağlayacağız. Kursu başarıyla geçenlere sertifika verilecek" diye konuştu.

Tolga TEKİN