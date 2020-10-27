Pasaport Pizza’ya Platin Marka ödülü

Geçtiğimiz aylarda Türkiye İtibar Akademisi'nin (TİA) 50 sektörde en itibarlı kurum ve markaları belirlediği araştırmanın sonuçlarına göre pizza sektöründe Pasaport Pizza "Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası" seçildi. Yine TİA ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün ortak çalışmaları sonucunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporunda da Pasaport Pizza'ya ödül verildi. Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların elmas, platin ve altın liglerde yer aldığı endekste Pasaport Pizza, ülke genelinde topluma en çok sosyal fayda sağlayan markalar arasında "Platin Lig"de yerini aldı. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, kendilerine bu gururu yaşatan pizza severlere, bayilerine, iş ve çözüm ortaklarına sonsuz şükran duyduğunu söyledi.





55 İLDE 150 ŞUBE

TİA araştırmayı 72 ilde 12 bin kişiyi telefonla arayıp yaptı. İzmir'in Pasaport semtinde ilk şubesini açarak sektöre giriş yapan Pasaport Pizza'nın, yerel lezzetler ile dünya konseptini birleştirerek Türk damak tadına uygun pizza üretme misyonunu ilke edindiğini kaydeden Özdemir, "23 yıldır Türkiye'de pizza sektöründe dünya devleri ile rekabet eden markamız, şuan 55 ilde 150'ye yakın şubesiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Kooperatif mantığıyla çalışan ve şubelerinden ciro payı almayan Pasaport Pizza şube sayısını ve cirosunu tüm zorlu koşullara rağmen hızla artırmıştır" dedi.

ERCAN AKGÜN