Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 2021 yılı bütçesi açıklaması

2021 yılı bütçesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır." ifadelerine yer verdi.