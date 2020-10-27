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Haberler Ekonomi THY’den 99 TL’ye yeni yurt içi uçuş kampanyası

’den 99 TL’ye yeni yurt içi uçuş kampanyası

THY’den 99 TL’ye yeni yurt içi uçuş kampanyası
Giriş Tarihi: 27.10.2020

TÜRK Hava Yolları(THY), yurt içi uçuşlarında yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda yolcular, tarifeli iç hat uçuşlarında 99.99 TL'ye uçabilecek. Kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık-21 Ocak arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa uçuşlarını kapsamayacak.

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