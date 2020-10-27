  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Türk peynirleri kitabı finale kalmayı başardı

Türk peynirleri kitabı finale kalmayı başardı

Türk peynirleri kitabı finale kalmayı başardı
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Geleneksel Türk peynirlerinin tüm aşamalarıyla anlatıldığı kitap, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda 983 kitap arasında kendi kategorisinde finale kalmayı başardı. Türkiye'de 8 üniversiteden 18 akademisyenin, yurt dışından da 19 akademisyenin katkısının olduğu editörlüğünü de Adana Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Berkay Karaca ile Doğu Akdeniz Tarım Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Celile Aylin Oluk'un yaptığı kitapta, Türkiye'den 98, Brezilya, Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve İran'dan da 22 peynir kayıt altına alındı. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karaca, "Bu kitapla coğrafi işaretlemeler çoğalacak, bölgelerin tanıtımı artacak" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk peynirleri kitabı finale kalmayı başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA