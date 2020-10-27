Türk peynirleri kitabı finale kalmayı başardı

Geleneksel Türk peynirlerinin tüm aşamalarıyla anlatıldığı kitap, Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda 983 kitap arasında kendi kategorisinde finale kalmayı başardı. Türkiye'de 8 üniversiteden 18 akademisyenin, yurt dışından da 19 akademisyenin katkısının olduğu editörlüğünü de Adana Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Berkay Karaca ile Doğu Akdeniz Tarım Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Celile Aylin Oluk'un yaptığı kitapta, Türkiye'den 98, Brezilya, Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve İran'dan da 22 peynir kayıt altına alındı. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Karaca, "Bu kitapla coğrafi işaretlemeler çoğalacak, bölgelerin tanıtımı artacak" dedi.