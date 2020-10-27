Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi. Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi" ifadesini kullandı.
“Türkiye’deki büyüme rotasında ilerliyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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