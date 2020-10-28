‘İhracatçımız başarısını tüm dünyaya kanıtladı’

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Pandemiyle başlayan dönemde daha çok çalışarak geliştirdiğimiz alternatif modellerle Türk ihracatçısının olağanüstü koşullarda ne kadar başarılı olduğunu dünyaya gösterdik" dedi. Gülle, artık üretimin tek başına yetmediğini dile getirerek, "Sürdürülebilir üretim altyapısının önümüzdeki dönemde daha çok önem kazanacağını biliyoruz. Bu sebeple sürdürülebilir üretim ve ihracata odaklanmamız kaçınılmaz yoldur. Firmalarımızı hızlı karar alan, ayakları yere basan ve kusursuz iş çıkaran firmalara dönüştürmek zorunda olduğumuzun farkındayız" dedi.