İzmir Gaz’dan, bin 500 kilometrelik yatırım

İzmir Doğal Gaz'ın, başta İzmir'in hava kalitesi olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni yatırımlarının detayları Swissotel'deki basın toplantısında paylaşıldı. İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Yapacağımız yatırımlarla 1.8 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacağını düşüyoruz. Oluşturulacak yatırımın sonunda 160 bin haneye doğalgaz götüreceğiz" dedi. 2020 ve 2021 yatırımlarını aktaran Yetik, "İzmir Doğal Gaz kesintisiz yatırımlarını sürdürüyor. 2005'ten bu yana kesinti olmadı. Önümüzdeki 10 sene boyunca da kesintisiz yatırımlara devam edeceğiz.

160 HANEYE GAZ

2020'de 2019 yılından fazla yatırım yapıyoruz. 49 km çelik hat, 507 km ana hat, 211 km de servis hattı yapacağız. Toplamda 771 km'lik bir imalatı başarıyla tamamlamış olacağız. An itibariyle 500 km'nin üstünde bir yatırımla bu yılı tamamlamış bulunmaktayız. 771 km 2020 yılında, 729 km de önümüzdeki yıl olmak üzere bin 500 km yatırım yapacağız. Bu yatırımların dolaylı istihdama katısı da olacak 730 kinin istihdam edileceğini düşünüyoruz. İzmir Gaz bünyesinde istihdam edeceğiz. 630 kişi de geçici istihdam olacak. Yatırımlarla ekonomiye 1.8 milyar liralık katkı sağlayacağız ve 160 bin haneye doğalgaz götüreceğiz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR