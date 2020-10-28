Kamu bankalarından konut kredisi fırsatı

Konut kredisi çekecek olanlar en uygun faizi veren bankayı arıyor. Vade uzadıkça faize göre ödenecek miktar da katlanıyor. İşte en uygun faizi sunan bankalar. Konut kredisi faizlerindeki yükselişe rağmen ev fiyatlarında gerileme görülmedi. Ev sahipleri fiyatları yüksek tutarken satın almak isteyenler de yüksek faizler nedeniyle temkinli davranmak durumunda kalıyor. Yüksek faiz ödememek için ise bankalarla pazarlık edilmesi gerekiyor. Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirledi. İkinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.



İŞTE BANKALARA GÖRE FAİZ VE TAKSİTLER

Ziraat Bankası- Halkbank-Vakıfbank



■ Sıfır konut, faiz 0.99



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1427 lira Ziraat Bankası-



Halkbank-Vakıfbank



■ İkinci el konut-faiz 1.25



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1613 lira Türkiye İş Bankası



■ Faiz yüzde 1.25 ■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1613 lira

Alternatifbank



■ Faiz yüzde 1.29



■ 100 bin lira



■ 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1642 lira



ICBC Bank Turkey



■ Faiz yüzde 1.30



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1650 lira Akbank



■ Faiz yüzde 1.30



■ 100 bin lira



■ 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1650 lira



Garanti BBVA



■ Faiz yüzde 1.33



■ 100 bin lira 120 ay vade

■ Aylık ödeme: 1672 lira TEB

■ Faiz yüzde 1.34



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1680 lira



ING Bank



■ Faiz yüzde 1.34



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1680 lira Yapı Kredi



■ Faiz yüzde 1.35



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1687 lira



Fibabanka



■ Faiz yüzde 1.39



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1717 lira



HSBC

■ Faiz yüzde 1.55

■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1840 lira



NB Finansbank



■ Faiz yüzde 1.58



■ 100 bin lira 120 ay vade



■ Aylık ödeme: 1864 lira