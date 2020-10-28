Sağlık ve teknoloji üssü hastane yeniden açıldı

SAĞLIK ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Gözde Grubu'nun bünyesinde hizmet veren Özel Sağlık Hastanesi, son teknoloji tanı, tedavi birimleri ve deneyimli doktor kadrosuyla kapılarını yeniden açtı. İzmir'in sağlık alanında 2 bin 500 yıllık geçmişi olduğunu hatırlatan Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "1960'lı yıllarda yolculuğa başlayan ve pek çok kişinin hatıralarında yer eden Özel Sağlık Hastanesi'ni yeniden İzmir'de hizmete açmak, bizim için bir vatan görevi gibi. Bu tesis, grubumuzun 8. hastanesi. Toplamda sağlık sektöründeki istihdamımız 2 bin 500'e, yatak kapasitemiz ise 750'ye yükseldi" dedi. Açılışta konuşan Kenan Kalı, "Tüm branşlarda donanımlı çok iyi bir hastane kurduk. Toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi hizmete açtık. 170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. VIP odalarımızın yanı sıra 6 odalı double king suitimiz mevcut. Üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı tamamladık. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, lazer sistemi, rezum sistemi gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık" dedi.

ERCAN AKGÜN