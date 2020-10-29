Buldan kestanesinin hasadı başladı

Denizli Buldan'da organik ürün sertifikasına sahip kestane hasadı başladı. Ünü yurtdışına taşan ve daha çok körfez ülkelerine ihraç edilen, yurtiçinde ise Bursa, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirlere gönderilen Buldan Kestanesi hasadı başladı. Kestane hasadına İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya da katıldı. 800 metreden yüksek kesimlerle dağların kuzey yamaçlarda yetişme ortamı bulan kestane Alandız, Kurudere, Kaşıkçı, Yeniçam, Hasanbeyler ve Yayla mahallelerinde kültüre alınmış şekilde yetiştiriliyor.

SEBAHATTİN ALP