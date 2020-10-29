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Haberler Ekonomi Yer fıstığında Aydın zirveye tırmanıyor

Yer fıstığında zirveye tırmanıyor

Yer fıstığında Aydın zirveye tırmanıyor
Giriş Tarihi: 29.10.2020

AYDIN Çine'de üretimi yapılan yer fıstığı Türkiye'deki üretimin yüzde 5'ini karşılıyor. Rekolte ve kalite açısından iyi durumda olan yer fıstığı fiyatı 7 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Çine'nin yer fıstığı üretiminde zirveye koştuğunu belirten işletmeci Hüseyin Ece, "Çine Ovası'nda, Türkiye'nin yer fıstığı işleme ve pazarlamasının yüzde 5'i yapılıyor. Fıstık üretimindeki kalite fiyata da olumlu yansıyor. Pandemide gıda sektöründeki fiyat artışından fıstık da payını aldı. Şu anda 7 ile 10 lira arasında alıcı buluyor" dedi.

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