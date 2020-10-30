2020’de 2 milyon konut el değiştirdi

Konut kredisindeki düşüşün ardından konut satışlarıyla beraber tapu harcı geliri de rekor seviyeye ulaştı. 2020’nin ilk 9 ayında 2 milyona yakın gayrimenkul el değiştirirken satışlardan devletin kasasına 13 milyar 848 milyon TL girdi

Türkiye genelinde 2020 yılının ilk 9 ayında 2 milyon adede yakın gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan elde edilen tapu harcı gelirinin 13,8 milyar TL'ye ulaşmasıyla rekor kırıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Eylül döneminde ülke genelinde 1 milyon 998 bin 541 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı.



7 MİLYON İŞLEM YAPILDI

Bu sürede 2 milyon adet gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle beraber 7 milyon 841 bin işlem yapıldı. Ocak-Eylül döneminde satılan yaklaşık 2 milyon adet gayrimenkul için tapu dairelerinde 371 milyar 77 milyon TL'lik değer ibraz edildi. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle beraber ibraz edilen değer 1 trilyon 736 milyar TL'yi buldu.



YILLIK REKOR KIRILDI

9 ayda gerçekleşen satışlardan 13 milyar 445 milyon TL'lik harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 13 milyar 848 milyon TL'ye yükseldi. Böylece yılın 9 aylık döneminde tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Daha önce en yüksek yıllık rakam 11 milyar 291 milyon TL ile 2018'de gerçekleşmişti. Geçen yıl konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi teşviki yılsonuna kadar sürmüş, yılsonunda elde edilen tapu harcı geliri 10 milyar 924 milyon TL olmuştu.