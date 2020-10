2023’den 2053’e: Yeni ‘Milli Mücadele’nin Kodları

KONUK YAZAR PROF. DR. KEREM ALKİN

97. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimiz, birlik ve beraberlik içinde 100. yılını kutlamaya emin adımlarla ilerlerken, Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki 'Yeniden Doğuş' misyonunun 'kutlu' mücadelesi, o dönemin tüm 'mazlum milletleri'ne 'meşale' oldu; örnek oldu.

Türkiye dönemin 'sömürgeci' devletlerine karşı elde ettiği 'destansı' başarıyla dünyanın her yerinde sömürgeciliği sonlandıracak büyük bir 'direniş'in de ateşleyicisi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti, 1923'den itibaren, yeni dünya düzeninde rolü olan, etkisi olan tüm uluslararası kurumların ya kuruluşunda yer aldı; ya ilk üyelerinden birisi oldu.



GÜÇLENDİ, PERÇİNLENDİ

Atlantik İttifakı'nın 1947'den itibaren tüm jeopolitik, ekonomik ve diplomatik 'silahlar'ını seferber ederek, kendisine 'dayattığı' ekonomipolitik rolü, bölgesel pozisyonu tüm 'milli' imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek reddetti; Avrasya'da, Batı ile Doğu'nun sentezlendiği zorlu bir coğrafyada 'ilham verici' bir ülke olmak adına başarılı proje ve süreçlere imza attı. Ortaya koyduğu 'Milli Egemenlik' ve 'Bağımsızlık' mücadelesi, Atlantik İttifakı'nın 'karanlık' ve 'derin' güçlerinin desteklediği askeri darbelere, vesayet odaklarının yerel operasyonlarına, demokrasisine yönelik müdahalelere rağmen durmadı; tersine Türk halkının birlik ve beraberliği ile daha da yeşerdi, güçlendi, perçinlendi.

Cumhuriyet'in 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 ve sonrasına yönelik olarak, Türkiye'yi, bizleri 97 yıl öncesindeki 'Bağımsızlık Mücadelesi'nden daha meşakkatli, daha karmaşık, daha fazla 'tuzaklar'la dolu bir süreç bekliyor. Bu süreç yeni bir 'Milli Mücadele' anlayışını, tahkim edilmiş bir 'kararlılığı' gerektiriyor.

Çünkü, ABD, Rusya, Çin üçlüsünün sebep olduğu yeni 'güç merkezleri'ne dayalı, 'çok kutuplu' yeni bir küresel ekonomi-politik sürece geçiş çok sancılı; hatta insanlık adına ağır bedellerin ödenme riskinin hayli yüksek olduğu bir süreç olacak.



HEPSİ MASAMIZDA OLACAK

Türkiye, bu zorlu etapta 'insanlık' adına bölgesel ve küresel çağrıları yapacak; güçlü bir 'dayanışma'ya yüreğini ortaya koyarak liderlik edecek ender ülkeler arasında yer alıyor.

Küresel iklim değişikliğinin getirdiği küresel tehditler ve mega doğal afetlerden kaynaklanacak iklim mültecileri sorunu masamızda olacak.

Dijitalleşme Çağı'nın siber savaşları masamızda olacak. Dünyanın kara toprağı sonrasında, deniz üstünde ve altında, kutuplarda tırmanacak enerji ve maden savaşları masamızda olacak.

Uzay savaşları, Mars ve meteorlara yolculuk, uzay madenciliği rekabeti masamızda olacak. Küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği masamızda olacak.



KARARLILIĞIMIZI ARTIRACAK

Üstelik, Türkiye olarak, tüm bu küresel rekabet ve savaş alanlarına yönelik stratejilerimizi, politikalarımızı, yol haritalarımızı, bir yandan da bölgesel 'çıbanbaşı' ülkelerin Avrasya'da sebep olacakları istikrarsızlıkları ve çatışmaları bertaraf etmek adına kapsamlı bir mücadeleyi de sürdürürken kurgulayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi; ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirecek, kararlılığımızı daha da arttıracak.



GÜVENİLİR BİR EKONOMİNİN İNŞASI İÇİN 6 TEMEL BAŞLIK

2023 ve ötesi için 'güvenilir' bir ekonominin inşasının 'güçlü' ve 'sürdürülebilir' bir ekonomi oluşturmaktan geçtiğinin farkındayız. 'Güvenilir' ve 'sürdürülebilir' bir ekonominin sac ayaklarını ise 6 temel başlıkta şu şekilde sıralayabiliriz: güçlü doğal kaynaklar, güçlü fiziki sermaye ve altyapı, toplam nüfus ve işgücü, yüksek nitelikte insan kıymetleri, teknoloji üretme kapasitesi ve güçlü hukuk sistemi. Türkiye, bu 6 başlıkta da, dünyada sayılı 'şanslı' ülkeleri arasında yer alan, Avrasya'da bu konuda ilk üçte yer alan bir ekonomi. Bu nedenle, küresel virüs salgını sonrası, Türkiye dünyanın sayılı 'üretim merkezi'nden birisi olarak, küresel tedarik zincirindeki rolünü katlayan bir ekonomi olmayı sürdürecek ve uluslararası yatırımları çekmeyi de sürdürecek.



HER GÜN YENİ ÖNEMLİ BİR HABER GÜNDEMİMİZDE

ÜLKE ekonomisine 'güven' duyulmasının, 'sürdürülebilir' bir büyümeyi yakalamanın 6 temel koşulu olan yukarıdaki başlıklar adına, her gün yeni bir önemli haberi gündemimize alıyoruz. Ülkemizin yer üstü ve yeraltı kaynaklarına yönelik yeni düzenlemeler, hidrokarbon imkanlarımız ve madenlerimiz için yeni atılımlar, 405 milyar m3'lük doğal gaz rezervi, genç ve nitelikli insan kaynağımız ve işgücümüz; dünyanın önde gelen yatırımcı ülkeleri ve şirketleri, Türkiye'nin 'güvenilir liman' tedarikçi ülke olmasının fazlasıyla farkında olarak, Türkiye'ye yönelik yeni yatırım hamlelerini radarlarına almaktalar. Elimizdeki bu 'paha biçilmez' imkan ve kabiliyetleri daha da güçlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttikleri gibi, zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürümeye devam edeceğiz.